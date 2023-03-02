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11:12, 2 марта 2023Экономика

Мужчины начали брать микрозаймы на косметику и цветы к 8 марта

Moneyman: средняя сумма займа к 8 марта составила 7,4 тысячи рублей

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Мужчины в преддверии Международного женского дня начали брать займы в микрофинансовых организациях (МФО), пишет ТАСС со ссылкой на данные Moneyman.

Средняя запрашиваемая сумма займа к 8 марта составила 7,4 тысячи рублей — это на 25 процентов меньше, чем годом ранее (9,3 тысячи рублей). В пандемийном 2020 году показатель был на отметке выше 17 тысяч рублей. В этом году самые крупные ссуды брали в Москве (11,52 тысячи рублей), Ростовской области (10,87 тысяч) и Санкт-Петербурге (10,56 тысяч).

Среди наиболее популярных подарков, которые планируют подарить мужчины, — парфюмерия и косметика (13 процентов), цветы (12 процентов), подарочные сертификаты (14 процентов), ювелирная продукция (9 процентов).

Ранее сообщалось, что большинство российских мужчин (66 процентов) планируют потратить до 5 тысяч рублей на подарки к 8 марта. От 5 тысяч до 10 тысяч рублей готовы отдать 19 процентов участников опроса, а 10 процентов мужчин отметили, что приобретут подарки на сумму от 10 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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