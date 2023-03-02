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10:58, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил в голову шумному соседу из травматического пистолета

Житель Екатеринбурга выстрелил в голову соседу из травматического пистолета из-за шума

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Житель Екатеринбурга выстрелил в голову соседу из травматического пистолета из-за ночного шума. Об этом сообщает издание «МК».

По сведениям издания, ночью 27 февраля из дома на Комсомольской улице был госпитализирован находившийся без сознания 35-летний россиянин с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга.

После этого на место выехали полицейские. Они выяснили, что потерпевший пришел в гости к бывшей супруге и выпил вместе с ней спиртное. Во время посиделок между ними возник конфликт, после которого бывший супруг решил уйти к себе домой. У подъезда он встретил 30-летнего жильца соседней квартиры, который сделал ему замечание из-за шума. Мужчины стали ссориться. В ходе перепалки сосед достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

В отношении подозреваемого возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По этой статье ему грозит до 10 лет колонии. Отмечается, что фигурант — директор одного из магазинов. У него изъяли пистолет.

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Елизавета Новикова
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