ФСБ задержала сотрудника МВД при попытке сбыть наркотические вещества

ФСБ задержала сотрудника полиции, пытавшего сбыть наркотические вещества в Нальчике

В Нальчике следователи заподозрили сотрудника правоохранительных органов в незаконном обороте наркотических средств. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

По данным ведомства, фигурант приобрел в Ростове-на-Дону запрещенные вещества в капсулах, флаконах и таблетках. 17 февраля он привез их в Нальчик и собирался сбыть. Однако его задержали сотрудники УФСБ России по КБР. В машине полицейского нашли наркотики в значительном размере.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств») и части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный в крупном размере») УК РФ. Сейчас сотрудник МВД находится в СИЗО.