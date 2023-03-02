Суточные потери ВСУ на купянском направлении превысили 50 человек

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли убитыми свыше 50 человек на купянском направлении

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили более 50 человек убитыми за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские военнослужащие размещались на территории Луганской народной республики (ЛНР) и Харьковской области. По районам размещения живой силы противника отработали артиллерийские подразделения Западной группировки российских войск.

Также на указанном участке линии боевого соприкосновения был уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, за последние сутки российские истребители сбили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8 в небе под Донецком.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.