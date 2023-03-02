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14:51, 2 марта 2023Россия

Суточные потери ВСУ на купянском направлении превысили 50 человек

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли убитыми свыше 50 человек на купянском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alex Babenko / Reuters

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили более 50 человек убитыми за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские военнослужащие размещались на территории Луганской народной республики (ЛНР) и Харьковской области. По районам размещения живой силы противника отработали артиллерийские подразделения Западной группировки российских войск.

Также на указанном участке линии боевого соприкосновения был уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, за последние сутки российские истребители сбили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8 в небе под Донецком.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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