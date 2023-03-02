Дан прогноз по ценам на жилье в Москве

«Метриум»: первичное жилье в Москве подорожает на 3-5%, а вторичное подешевеет на 1,5-2%

Весной 2023 года первичное жилье в Москве подорожает на 3-5 процентов, а вторичное подешевеет к лету на 1,5-2 процента. Такой прогноз по ценам на недвижимость дала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, пишут «Известия».

Эксперт отметила, что сейчас на первичном рынке жилья в Москве наблюдается стагнация, но не рецессия. «Льготные ипотечные программы обеспечивают девелоперов стабильным спросом. Потребительская активность сейчас выше, чем в "доковидные" годы», — пояснила Коркка и добавила, что спрос просел только относительно периода пандемии. Еще одной причиной подорожания новостроек эксперт назвала рост цен на строительное оборудование и материалы.

При этом стоимость готовых квартир, по словам Коркки, снижалась несколько месяцев подряд, а сейчас началась небольшая коррекция цен вверх (около 0,5 процента). По словам специалистки, дешеветь на вторичном рынке продолжают только многокомнатные объекты и варианты с плохой транспортной доступностью. Однако говорить о восстановлении рынка пока рано, считает эксперт.

«Статистика отражает цену предложения, но практически все продавцы в ходе индивидуальных переговоров предлагают крупный дисконт. При этом на вторичный рынок не распространяются ипотечные госпрограммы, которые служат основным драйвером спроса на квартиры в новостройках. Думаю, что до лета цены на вторичное жилье в Москве снизятся на 1,5-2 процента», — предположила Коркка.

Тем временем совладелец группы «Родина» Владимир Щекин считает, что предпосылки для снижения цен на рынке жилья весной есть. Среди причин эксперт назвал сильно увеличившийся объем предложения. Однако резкого сокращения стоимости квартир на первичном рынке тоже не должно произойти, так как спрос на них должен восстановиться после расширения программ субсидированной ипотеки. «Поэтому наиболее вероятный сценарий — либо стабилизация цен, либо их медленное снижение», — спрогнозировал специалист.

Ранее стало известно, что в Москве резко увеличилось число квартир стоимостью до 10 миллионов рублей. Рост экспозиции таких объектов эксперты объясняют общим увеличением предложения квартир на продажу, снижением цен и скидками от застройщиков или собственников жилья.