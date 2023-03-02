Сбер заявил о начале работы с юрлицами в Крыму

Сбер сообщил о начале работы банка с предпринимателями в Крыму

Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Предпринимателям стали доступны ключевые услуги банка, в том числе предоставление кредитных продуктов. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что теперь клиенты Сбера на полуострове смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Банкоматы Сбера уже установлены в Крыму. Помимо этого, банк отметил, что к корпоративным клиентам для обслуживания будут выезжать клиентские менеджеры кредитной организации.

«Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех — мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ранее стало известно, что с сентября 2021 года Сбер выдал уже два миллиона детских Сберкарт. Такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, а родители будут видеть их расходы.

