Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:13, 2 марта 2023Экономика

Сбер заявил о начале работы с юрлицами в Крыму

Сбер сообщил о начале работы банка с предпринимателями в Крыму

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Предпринимателям стали доступны ключевые услуги банка, в том числе предоставление кредитных продуктов. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что теперь клиенты Сбера на полуострове смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Банкоматы Сбера уже установлены в Крыму. Помимо этого, банк отметил, что к корпоративным клиентам для обслуживания будут выезжать клиентские менеджеры кредитной организации.

«Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех — мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ранее стало известно, что с сентября 2021 года Сбер выдал уже два миллиона детских Сберкарт. Такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, а родители будут видеть их расходы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Губернатор рассказал о гибели россиянина при атаке украинской ДРГ
Власти подтвердили взрыв в Тульской области
Зеленского захотели сделать «президентом мира»
В Луганск прибыли освобожденные военнопленные со следами пыток
Лавров извинился за непотребное поведение Запада в ходе G20
Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам
В российском регионе произошло второе за сутки землетрясение
Назван срок открытия в России аналога IKEA
Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.