На Эльбрусе пройдет фестиваль снежных скульптур

На курорте Эльбрус с 4 по 12 марта пройдет фестиваль снежных скульптур

Фестиваль снежный скульптур пройдет на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии с 4 по 12 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Праздник откроет архитектор и скульптор Кирилл Баир, автор самого большого отеля из снега и льда в стране. Он представит шоу-программу по созданию ледовых фигур.

Фестиваль пройдет на высоте 3 500 метров, на смотровой площадке станции «Мир», откуда открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет. Гости доберутся к месту проведения шоу по самой высокогорной канатной дороге страны. Вход свободный. Тема фестиваля в этом году — герои мультфильмов в гостях у Лисы Мухи. Всего будет создано пять объемных скульптур высотой около 2,5 метра.

Первый фестиваль прошел на Эльбрусе в феврале 2022 года. Тогда команда мастеров из Ставрополья создала фигуры медведя, моржа, лисы и кита.