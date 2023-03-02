Блогеры принялись массово укладывать волосы лубрикантом и запустили новый тренд

Популярные блогеры нашли неожиданное применение смазке и запустили новый тренд. Соответствующие ролики появились на платформе TikTok.

Французский инфлюэнсер с никнеймом romain.berg. опубликовал видео, в котором показал, что во время укладки вместо специальной пены для волос использует лубрикант. На размещенных кадрах мужчина наносит средство на влажные пряди, после чего укладывает их с помощью фена и диффузора. По его словам, таким образом кудри получаются упругими и гладкими.

Вскоре другие блогерши стали повторять лайфхак коллеги и публиковать свои вариации укладок в TikTok. Некоторые авторы также применяют смазку, чтобы создать прическу с эффектом мокрых волос, а другие смешивают интимную косметику с гелем для фиксации волос.

По мнению парикмахеров, не следует использовать лубриканты на основе силикона в качестве средств для укладки на постоянной основе, поскольку данный продукт тяжело смыть с волос. «Вам придется мыть голову два или три раза, к тому же упомянутая смазка может утяжелять локоны», — уточнили они в интервью Shape.

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