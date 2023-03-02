Россиянин избил соседа во время ссоры и 100 раз ударил ножом его супругу

Под Новосибирском будут судить россиянина, избившего соседа и зарезавшего его супругу

В Новосибирской области суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя, зарезавшего знакомую и напавшего на ее супруга. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером в октябре 2022 года фигурант пришел в гости к семейной паре своих соседей. Все трое стали выпивать, однако в ходе застолья мужчины поссорились из-за чувства ревности. Гость нанес хозяину дома несколько ударов по лицу, тот упал и ударился о порог двери.

Кроме того, мужчина избил 50-летнюю супругу хозяина, 100 раз ударил ее ножом, связал электрическим проводом и сбежал. Женщина скончалась. Ее мужа госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.