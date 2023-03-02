Экс-адвоката осудили на десять лет за хищения в Москве на 12 миллиардов рублей

В Москве экс-адвокат Веденин получил 10,5 года за хищение недвижимости на 12,3 млрд руб.

Басманный суд Москвы приговорил к десяти годам и шести месяцам лишения свободы экс-адвоката Вадима Веденина за хищение недвижимости на общую сумму 12,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Второй фигурант дела Юрий Афиндулов получил восемь лет. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что с 2008 по 2010 год они приобрели право на доли в уставном капитале коммерческого общества и объект недвижимости в Москве стоимостью более 65 миллионов рублей. Затем с 2014 по 2016 год Веденин, пользуясь статусом адвоката, путем махинаций с долями в уставных капиталах российских компаний похитил несколько объектов недвижимости в столице и Тверской области на 12,3 миллиарда рублей.