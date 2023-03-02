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15:48, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Популярная российская ведущая попала в ДТП в Москве

РЕН ТВ: российская телеведущая Вербицкая попала в ДТП в Москве
СюжетДТП в Москве:
Лариса Вербицкая

Лариса Вербицкая. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что авария случилась в Москве. Предварительно, ДТП с участием КамАЗа и автомобиля произошло на Профсоюзной улице. По информации телеканала, Вербицкую осмотрели врачи, но она отказалась от госпитализации.

Telegram-канал 112 утверждает, что авария произошла в районе четырех часов дня 2 марта. «Лариса [Вербицкая] за рулем иномарки столкнулась с КамАЗом», — говорится в сообщении.

Вербицкая на момент выхода материала публично информацию о ДТП не прокомментировала.

Лариса Вербицкая известна большинству россиян по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с января 1987 по декабрь 2014 года. Помимо того, она работала диктором на кишиневском телевидении. Также участвовала в проектах «Последний герой», «Модный приговор» и «Ледниковый период». Является обладательницей звания «Заслуженная артистка России».

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Маргарита Щигарева
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