В Основном суде Черногории взорвалась бомба

Televizija Crne Gore: в Основном суде Подгорицы взорвали бомбу, есть жертвы

В Основном суде столицы Черногории взорвана бомба, есть жертвы, сообщает радио Televizija Crne Gore.

По данным компании, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание. Предполагают, что это был смертник.

В суде находилось много людей, но точное их число не уточняется. На месте происшествия уже работают сотрудники скорой помощи и полиции. Пятерых раненых уже отправили в больницу.

«Бригады управления полиции и компетентных служб находятся на месте [происшествия] для проведения осмотра и его охраны», — заявили в полиции. Другие подробности происшествия пока не приводятся.