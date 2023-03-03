Бездомного россиянина осудят за убийство мужчины черенком от лопаты в 2010 году

В Адыгее осудят бездомного за убийство мужчины черенком от лопаты в 2010 году

В Адыгее 49-летнего гражданина без определенного места жительства осудят за убийство 55-летнего знакомого, совершенное почти 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле 2010 году фигурант с приятелем находился на территории угольного цеха в СНТ «Ягодка». Мужчины поссорились, после чего бездомный россиянин взял черенок от лопаты и ударил им оппонента по голове. Потерпевший скончался на месте.

После этого фигурант оттащил его тело в лес и сбросил в заброшенный колодец.

Останки убитого нашли в декабре 2022 года. Вскоре благодаря совместным усилиям полицейских и следователей предполагаемый убийца был задержан. Он признался в содеянном и раскрыл детали преступления.