ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред России

ФСБ задержала жительницу Барнаула за сотрудничество с организацией с Украины во вред РФ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Барнаула по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством во вред интересам России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ведомства.

Спецслужбы уличили россиянку 1978 года рождения в противоправной деятельности. Она установила и поддерживала отношения на конфиденциальной основе с представителем украинской организации с целью содействия деятельности в ущерб безопасности России.

Следователь ФСБ возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Фигурантке дела будет избрана мера пресечения.