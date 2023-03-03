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13:26, 3 марта 2023Силовые структуры

ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред России

ФСБ задержала жительницу Барнаула за сотрудничество с организацией с Украины во вред РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Барнаула по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством во вред интересам России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ведомства.

Спецслужбы уличили россиянку 1978 года рождения в противоправной деятельности. Она установила и поддерживала отношения на конфиденциальной основе с представителем украинской организации с целью содействия деятельности в ущерб безопасности России.

Следователь ФСБ возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Фигурантке дела будет избрана мера пресечения.

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Любовь Ширижик
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