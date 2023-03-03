В Евросоюзе предупредили о последствиях отказа от российской нефти

Глава дипломатии ЕС Боррель: отказ от российской нефти приведет к разбалансировке рынка

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет «очень несбалансированным». О последствиях такого решения он заявил в интервью газете Hindustan Times.

По его словам, нефтяной рынок должен быть сбалансированным, поэтому если «все в мире» не будут покупать российскую нефть, то это приведет к «проблемам, потому что рынок будет очень несбалансированным».

В то же время Боррель заверил, что Евросоюз (ЕС) «нисколько не обеспокоен тем фактом, что Индия покупает российскую нефть». «Для нас это не проблема, и хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», — заключил он.

По данным Reuters, в феврале на фоне вступления в силу западных санкций доходы России от продажи нефти и газа рухнули на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. Поступления в бюджет от налогов на нефть и нефтепродукты упали на 48 процентов, до 361 миллиарда рублей. Резкое сокращение доходов связано с падением стоимости основного экспортного сорта нефти Urals.