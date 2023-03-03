Отправившегося в поход туриста убили ударом приклада пистолета по голове

Mirror: британский турист отправился в отпуск в Колумбию и был убит во время ограбления

В Колумбии британского туриста убили ударом приклада пистолета по голове во время ограбления. 34-летний мужчина отправился в поход во время отпуска и не вернулся, сообщает The Mirror.

Уточняется, что туриста нашли спустя два дня после исчезновения и отвезли в больницу, где он и скончался. Мужчину обнаружили недалеко от вершины холма Трех крестов, на котором находится смотровая площадка. По информации медиков, перед смертью погибший успел сказать, что на него напали и ограбили трое неизвестных людей.

По словам других путешественников, находившихся поблизости от места происшествия в тот вечер, они чувствовали себя в полной безопасности. Тем не менее туристы знают, что дорога до Трех крестов является популярной среди грабителей и там было убито несколько других иностранцев. Полиция пока не произвела аресты, однако некоторая информация о нападавших уже имеется.

Ранее в августе сообщалось, что житель острова Пхукет задушил и ограбил туристку из Швейцарии из-за 660 рублей. 57-летняя отдыхающая отправилась купаться в водоем и оставила личные вещи на берегу, откуда за ней на протяжении некоторого времени наблюдал местный житель. Как только швейцарка зашла в воду, таец попытался украсть ее вещи.

