Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:11, 3 марта 2023Путешествия

Отправившегося в поход туриста убили ударом приклада пистолета по голове

Mirror: британский турист отправился в отпуск в Колумбию и был убит во время ограбления

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Колумбии британского туриста убили ударом приклада пистолета по голове во время ограбления. 34-летний мужчина отправился в поход во время отпуска и не вернулся, сообщает The Mirror.

Уточняется, что туриста нашли спустя два дня после исчезновения и отвезли в больницу, где он и скончался. Мужчину обнаружили недалеко от вершины холма Трех крестов, на котором находится смотровая площадка. По информации медиков, перед смертью погибший успел сказать, что на него напали и ограбили трое неизвестных людей.

Материалы по теме:
Остаться в живых Английский путешественник заблудился в России
Остаться в живыхАнглийский путешественник заблудился в России
12 июня 2010
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

По словам других путешественников, находившихся поблизости от места происшествия в тот вечер, они чувствовали себя в полной безопасности. Тем не менее туристы знают, что дорога до Трех крестов является популярной среди грабителей и там было убито несколько других иностранцев. Полиция пока не произвела аресты, однако некоторая информация о нападавших уже имеется.

Ранее в августе сообщалось, что житель острова Пхукет задушил и ограбил туристку из Швейцарии из-за 660 рублей. 57-летняя отдыхающая отправилась купаться в водоем и оставила личные вещи на берегу, откуда за ней на протяжении некоторого времени наблюдал местный житель. Как только швейцарка зашла в воду, таец попытался украсть ее вещи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В московской квартире задушили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
Россиянин попросил нового знакомого помочь спрятать тела и был задержан полицией
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Российская шахматистка-чемпионка сменила спортивное гражданство на швейцарское
В России появится уникальный студенческий городок
Артемий Лебедев создал новый канал на YouTube после нескольких блокировок
Киты-убийцы за день выгрызли печень у 17 акул-динозавров
Аврил Лавин сравнили с Аллой Пугачевой из-за образа на Неделе моды
Киркоров рассказал о своей влюбленности
На Украине начали копать еще одну линию рвов у границы с Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.