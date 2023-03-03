В ЛБИ опровергли информацию о блокировке игры Dota 2 в России

Глава ЛБИ Мизулина опровергла информацию о блокировке игры Dota 2 в России

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина опровергла информацию о блокировке игры Dota 2 в России, которая ранее распространилась в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о запрете игры Dota 2, распространенная от моего имени в фейковом Telegram-канале, не соответствует действительности», — заявила Мизулина.

По словам главы ЛБИ, от ее имени в Telegram также распространили фейки о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения «Редан», песен исполнителя Shaman, рэпера Shadowraze. Мизулина обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры относительно бездействия платформы в отношении ресурсов с ложными сообщениями.

«В декабре на платформе Telegram появился фейковый канал, распространяющий от моего имени недостоверные новости», — сообщила Мизулина. При этом она добавила, что администрация платформы игнорирует многочисленные обращения ЛБИ.

Ранее фейковый аккаунт Мизулиной в Telegram распространил информацию о том, что в России будет заблокирована Dota 2. Сообщалось, что российский суд якобы одобрил блокировку игры на территории страны.