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13:45, 3 марта 2023Интернет и СМИ

В ЛБИ опровергли информацию о блокировке игры Dota 2 в России

Глава ЛБИ Мизулина опровергла информацию о блокировке игры Dota 2 в России

Скриншот: Игра «Dota 2»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина опровергла информацию о блокировке игры Dota 2 в России, которая ранее распространилась в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о запрете игры Dota 2, распространенная от моего имени в фейковом Telegram-канале, не соответствует действительности», — заявила Мизулина.

По словам главы ЛБИ, от ее имени в Telegram также распространили фейки о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения «Редан», песен исполнителя Shaman, рэпера Shadowraze. Мизулина обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры относительно бездействия платформы в отношении ресурсов с ложными сообщениями.

«В декабре на платформе Telegram появился фейковый канал, распространяющий от моего имени недостоверные новости», — сообщила Мизулина. При этом она добавила, что администрация платформы игнорирует многочисленные обращения ЛБИ.

Ранее фейковый аккаунт Мизулиной в Telegram распространил информацию о том, что в России будет заблокирована Dota 2. Сообщалось, что российский суд якобы одобрил блокировку игры на территории страны.

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Олег Давыдов
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