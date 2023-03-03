«Востсибнефтегаз» запустила новую грантовую программу по поддержке экопроектов

«Востсибнефтегаз» запустил новую грантовую программу по поддержке экопроектов в 2023 году

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в «Роснефть», ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края), запустила грантовую программу по поддержке экологических проектов в 2023 году. Совместно с учеными, экологами и представителями местных общин, специалисты компании составили программу исследований, которые имеют прикладное значение для территории присутствия предприятия — Эвенкийского района Красноярского края.

В 2023 году при поддержке нефтяников Государственный природный заповедник «Тунгусский» продолжит реализацию проекта по изучению благородного оленя — марала. В 2022 году ученые подтвердили гипотезу о расселении парнокопытного из южных районов края на север, где обитание данного вида ранее считалось невозможным. Исследователи проанализируют биологические возможности вида на новой осваиваемой территории. Результатом проекта станут предложения по оптимизации систем управления природопользования в связи с появлением нового вида.

Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО «РАН» реализует проект «Хвойные леса Эвенкии в меняющемся климате: динамика частоты и площади пожаров, восстановление продуктивности растительного покрова». Ученые проведут мероприятия по выявлению данных многолетней динамики возгорания лиственничников и другой растительности на территории Эвенкии, а также оценят скорость восстановления продуктивности растительного покрова на этих территориях. На основе этой информации будут построены модели интенсивности обменных процессов в экосистемах.

Учёные Сибирского федерального университета займутся оценкой современного состояния популяции волка и регулированием численности его вида на территории Эвенкии. Волк является одной из естественных опасностей для диких оленей и оленеводческих угодий местных жителей. Ученые изучат воздействие волка на популяцию оленевидных, подготовят карто-схемы участков обитания и изучат механизмы саморегуляции хищника. На основе данных исследований сотрудники института предложат рекомендации по регулированию численности популяции волка.

