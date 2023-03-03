В Енакиево заявили об отсутствии пострадавших при падении самолета

Мэр Енакиево Храменков заявил об отсутствии пострадавших при падении самолета

В результате падения самолета в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) никто не пострадал. Об этом мэр города Роман Храменков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, самолет упал на территории фермерского хозяйства, хозяин которого сообщил, что воздушное судно «лежит в полях». «Ни территория поселка, ни территория города не задеты», — уточнил он.

О сбитом над Енакиево самолете стало известно днем в пятницу, 3 марта. Как сообщил мэр города, двум летчикам удалось катапультироваться.