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15:52, 3 марта 2023Бывший СССР

В Енакиево заявили об отсутствии пострадавших при падении самолета

Мэр Енакиево Храменков заявил об отсутствии пострадавших при падении самолета

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В результате падения самолета в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) никто не пострадал. Об этом мэр города Роман Храменков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, самолет упал на территории фермерского хозяйства, хозяин которого сообщил, что воздушное судно «лежит в полях». «Ни территория поселка, ни территория города не задеты», — уточнил он.

О сбитом над Енакиево самолете стало известно днем в пятницу, 3 марта. Как сообщил мэр города, двум летчикам удалось катапультироваться.

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Алевтина Запольская
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