Решивший 100 дней питаться фастфудом ради похудения мужчина достиг результатов

Today: в США питающийся только фастфудом мужчина похудел на пять килограммов за неделю

56-летний житель города Нэшвилла, штат Теннесси, США, Кевин Магиннис решил питаться только фастфудом в течение 100 дней, чтобы сбросить вес, и достиг результатов в похудении через неделю. Об этом сообщает Today.

Мужчина начал придерживаться необычной диеты 21 февраля, достигнув своего максимального веса в 108 килограммов. Он завтракает, обедает и ужинает фастфудом в ресторане быстрого питания «Макдоналдс», однако съедает только половину заказанных порций. Магиннис отметил, что уже за неделю ему далось похудеть на пять килограммов. «Я верю, что в результате я сброшу 22 килограмма, улучшатся мое здоровье и анализы крови. А если вы мне не верите, то продолжайте наблюдать», — говорит он.

Магиннис считает, что сбрасывает вес благодаря дефициту калорий. Он ест картошку фри, бургеры и десерты в небольших количествах, а то, что не доедает, оставляет на следующий прием пищи. Помимо этого, мужчина отказался от перекусов и пьет воду вместо газировок.

Мужчина регулярно делится своими успехами в социальной сети TikTok. По словам Магинниса, это помогает ему не сходить с намеченного пути. Пользователи с медицинским образованием неоднозначно отреагировали на диету мужчины. «Некоторым кардиологам понравилась эта идея, а другие были возмущены», — рассказывает он.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Великобритании Росс Макфарлейн ел яйца в течение двух лет и похудел на 32 килограмма. Из-за лишнего веса у мужчины было высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.

