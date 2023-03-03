В Херсонской области задержан информатор ВСУ

В Херсонской области МВД задержало информатора ВСУ за передачу данных о российских военных

В Херсонской области полицейские задержали информатора Вооруженных сил Украины (ВСУ), который за деньги передавал противнику данные о местоположении российских военных и публиковал в соцсетях угрозы «убивать русских». Об этом сообщает ГУ МВД региона в Telegram.

Молодого человека вычислили в ходе мониторинга интернета. Он регулярно публиковал в соцсетях экстремистские комментарии и видеозаписи с казнью пленных российских солдат. Пользователя нашли в поселке Новотроицкого района. Им оказался 22-летний гражданин Украины.

Правоохранители выяснили, что он переслал координаты российских военнослужащих своему знакомому, который обещал ему по 300 гривен за каждое сообщение. В итоге информатор отправил ему пять точек местонахождения Вооруженных сил России, однако не получил обещанного вознаграждения. В МВД показали видео с задержанным.

На кадрах украинец договаривается со знакомым о деньгах за сотрудничество. Правоохранители задерживают его. На допросе он раскаивается в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.