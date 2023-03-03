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10:45, 3 марта 2023Мир

В Германии придумали способ организовать бесперебойные поставки оружия ВСУ

В Германии задумались о переносе части оружейных производств в США для помощи Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Одним из возможных способов организовать бесперебойные поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) может стать перенос часть оружейных производств Германии в США. Как уточняет со ссылкой на источник Bloomberg, этот вариант уже обдумывают в Берлине.

Журналисты агентства утверждают, что на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден будет оказывать давление на немецкого политика из-за недостаточного количества поставляемых Киеву боеприпасов. Возможным решением проблемы может стать перенос части оружейных производств Германии в Соединенные Штаты, «где есть больше мощностей». При этом собеседник Bloomberg допустил, что процесс может замедлиться из-за брюссельской бюрократии.

Ранее на Украине предрекли удачное решение вопроса с получением западных истребителей. Комментируя текущую ситуацию, глава Минобороны страны Алексей Резников напомнил, что Берлин изначально не хотел поставлять Киеву и танки Leopard, однако позже изменил свое решение.

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Варвара Кошечкина
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