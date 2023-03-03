НСПК приготовилась запустить новый способ платежей через смартфон

«Известия»: НСПК внедрит новый способ оплаты картой «Мир» на смартфонах через QR-код

Национальная система платежных карт (НСПК) приготовилась запустить новый способ платежей, который предполагает формирование QR-кода на экране смартфона. Об этом сообщает газета «Известия».

Как поясняет издание, новый способ заключается в том, что продавец на кассе сможет считать код с помощью сканера и списать нужную сумму денег. QR-код с экрана смартфона может попасть в поле зрения окружающих или на камеры. Мошенники получат возможность распознать его, узнать данные карты и воспользоваться ими. Поэтому НСПК усилила защиту такой оплаты: трансакции будут содержать не данные карты, а ссылку на них.

По данным издания, новые требования вступят в силу 25 апреля.

В феврале россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. СБП позволяет пользователям российских банков быстро переводить средства по номеру телефона, а также оплачивать товары или услуги с помощью QR-кода.