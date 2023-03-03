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08:26, 3 марта 2023Силовые структуры

Повздорившие из-за земли россияне убили друг друга в ходе поединка

На Кубани двое местных жителей убили друг друга в ходе конфликта из-за земельных участков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Славянске-на-Кубани двое местных жителей убили друг друга во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчин 65 и 37 лет.

По предварительным данным, вечером 2 марта на улице Школьной между соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время поединка пенсионер поджег автомобиль иностранного производства и дважды выстрелил из ружья в оппонента, но тот успел нанести ему удар ножом в грудь. От полученных повреждений оба мужчины скончались на месте происшествия.

Причиной конфликта стали разногласия из-за земельных участков, уточняет Telegram-канал SHOT.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа, идет опрос очевидцев и свидетелей, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Любовь Ширижик
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