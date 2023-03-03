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19:06, 3 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 3 марта
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 3 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

По сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские Вооруженные силы уничтожили несколько сотен солдат противника: более 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях, на херсонском направлении — более 60 солдат ВСУ, а на донецком — до 210 солдат противника

Также на донецком направлении кроме живой силы было уничтожено несколько единиц военной техники, в том числе и поставленные западными странами образцы: самоходные установки Krab и «Гвоздика», две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

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Отдельно Конашенков сообщил, что в районе города Красноармейск Донецкой народной республики российский истребитель сбил самолет Су-24 Воздушных сил Украины.

Всего с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Марк Леонов
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