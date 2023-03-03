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13:00, 3 марта 2023Силовые структуры

В московской квартире обнаружили тела 53-летнего мужчины и его 49-летней супруги

В московской квартире обнаружили тела супружеской пары со следами насильственной смерти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве обнаружили тела 53-летнего мужчины и его 49-летней супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, погибших с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на Ленинском проспекте. Отмечается, что супружеская пара снимала эту квартиру.

В полицию обратился брат жертвы: его сестра долго не выходила на связь, уточнила «Ленте.ру» представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. В жилище разбита посуда и разбросаны вещи.

Сейчас правоохранители устанавливает дату и причину смерти потерпевших. По факту произошедшего возбуждено дело.

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Екатерина Власова
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