В московской квартире обнаружили тела 53-летнего мужчины и его 49-летней супруги

В московской квартире обнаружили тела супружеской пары со следами насильственной смерти

В Москве обнаружили тела 53-летнего мужчины и его 49-летней супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, погибших с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на Ленинском проспекте. Отмечается, что супружеская пара снимала эту квартиру.

В полицию обратился брат жертвы: его сестра долго не выходила на связь, уточнила «Ленте.ру» представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. В жилище разбита посуда и разбросаны вещи.

Сейчас правоохранители устанавливает дату и причину смерти потерпевших. По факту произошедшего возбуждено дело.