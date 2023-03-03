Общество «Знание» провело просветительский «Марафон наставников» в 10 городах России

Как наставники помогают менять свою жизнь к лучшему и добиваться успеха в любой деятельности? Какой он, наставник, — и где его найти? Ответы на эти вопросы искали участники Всероссийского просветительского «Марафона наставников», который прошел 2 марта под эгидой Года педагога и наставника.

На площадках Российского общества «Знание» в 10 российских городах собрались известные деятели педагогики, культуры, науки, спорта и бизнеса. Все они поделились личными историями — наставничества и ученичества, а зрители — получили ценные советы по выбору жизненного пути.

У наставника нет ограничений с точки зрения профессии, пола, возраста и образования. Наставник — это человек, благодаря которому каждый из нас становится лучше, это каждый, кто может дать что-то полезное для личностного и профессионального развития. Наставник задает вектор развития, становится для человека опорой — интеллектуальной, ценностной и психологической. Такой получилась обобщенная фигура наставника в беседах участников марафона.

Институт наставничества по-прежнему неразрывно связан с профессией педагога: именно на учителей общество часто возлагает подобные задачи, признали участники марафона. Эта особенность отражена и в особом статусе 2023 года, к открытию которого был приурочен марафон: в рамках трансляции состоялось прямое включение с Центром знаний «Машук», где прошла церемония открытия. Президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи дал официальный старт Году педагога и наставника, отметив роль сообщества учителей в воспитании будущего страны.

В рамках марафона состоялась дискуссия на тему: «Педагог как твой первый наставник», в которой приняли участие победитель конкурса «Учитель года России - 2022» Дмитрий Лутовинов, активист сообщества и участник «Форума классных руководителей», автор блога «Бородатый Химик», победитель проекта ТопБлог Кирилл Иванов, финалист телешоу «Классная тема» Ксения Медведева, доктор педагогических наук, заведующий кафедры педагогики и андрагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Александр Шевелев и студент Брянского государственного университета, победитель Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» Кирилл Минкин.

Победитель конкурса «Учитель года России - 2022» Дмитрий Лутовинов рассказал о том, как он пришел в профессию учителя, что его увлекает и поделился своим взглядом на то, чем отличается наставника от учителя и друга: «Наставник — это тот, к кому тянутся дети. Это высокий профессионал, который может удивить, увлечь. Наставник — это личность, вот что важно».

Наши первые наставники — это наши родители, считает Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий: первыми наставниками в жизни для хореографа-постановщика стали не только тренеры Жанна Громова и Наталья Дубинская, но, прежде всего, мама, которая не сдавалась и искала для сына лучшую спортивную школу по фигурному катанию, поделился спикер. При этом наставник лишь помогает начать путь, который должен пройти сам идущий, отметил Илья Авербух.

Как отмечают участники марафона, наставничество часто не заключить в формальные рамки: передача опыта, знаний и ценностей не подчиняется расписанным в графике занятиям. Залог успешного общения с наставником — открытость к постоянному разговору: о трудностях, проблемах и новых целях. И, конечно, искренняя благодарность наставнику дает новые ресурсы на взаимную помощь, поддержку и дальнейшее развитие.

Вдохновением для будущего пути нередко становится искусство: например, Андрей Борисенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, загорелся мечтой о космосе, посмотрев фильм 1972 года «Укрощение огня» о становлении советского ракетостроения.

Для достижения мечты нужно верить себе, очень сильно желать успеха, не бояться трудностей и уметь отделять дельный совет от бесполезного, уверен Герой России. «Я оглядываюсь назад и вспоминаю, что огромное количество людей по-доброму отговаривали меня — мол, это долго, не так интересно, опасно. Я всегда пытался критично относиться к чужому мнению.

Пришел в отрасль, чтобы посмотреть на космонавтику изнутри, когда проработал почти 15 лет в Центре управления полетами — для меня не оставалось вопросов. Я понимал, что такое профессия космонавта. Конечно, когда я был еще школьником и только всерьез выбирал профессию, были сомнения, но встреча с настоящими космонавтами — теми, кто уже побывал в космосе — их окончательно развеяла», — говорит он.

Путешественник Федор Конюхов уверен, что без целой плеяды российских путешественников — как прошлых поколений, так и современников — не случилась бы ни одна его знаменитая экспедиция, он бы не достиг пяти полюсов Земли, и, чтобы наставник мог направить в нужную сторону, необходимо добиваться максимума.

«Вы не бойтесь верить. Каждому нужно ставить цель и идти, трудиться, учиться и взойти на свой личный Эверест — не буквально забраться на гору. Эверест — это высшее, что можно сделать — будь то в науке, в искусстве, в литературе», — подчеркнул Федор Конюхов.

О том, каким видят современного педагога и наставника школьники и студенты, рассуждали участники Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Данила Зеленов, Иван Скворцов, Камиля Юнусова, Полина Малиночка. По их мнению, наставник – это мудрый друг и советник, для которого в приоритете трек развития и интересы подопечного. Такой человек поддерживает на протяжении всего пути к цели. Важно, чтобы он был на одной волне с молодежью и чувствовал их язык, их боли и потребности, а также хорошо разбирался в новых технологиях. При этом между наставником и учеником должна сохраняться дистанция, построенная на равноправии и взаимном уважении.

Участники марафона пожелали зрителям при выборе пути ориентироваться на свои интересы и склонности — чтобы заниматься в жизни тем, что приносит счастье.

Всероссийский просветительский «Марафон наставников» приурочен к началу Года педагога и наставника, объявленный Указом президента России Владимира Путина. «Марафон наставников» под эгидой общества «Знание» состоялся в 10 городах: Москве, Архангельске, Владивостоке, Вологде, Екатеринбурге, Казани, Курске, Туле, Саранске и Сочи.

