Двоих бывших сотрудников МВД осудят за взятку от мужчины с наркотиками

В Липецке осудят двух экс-полицейских за взятку в 35 тысяч рублей от мужчины с наркотиками

В Липецке суд рассмотрит дело в отношении двух бывших оперуполномоченных полиции, обвиняемых в коррупции. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигуранты потребовали от местного жителя, у которого обнаружили синтетический наркотик, 35 тысяч рублей. За вознаграждение сотрудники МВД согласились не привлекать гражданина к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. В сентябре 2021 года правоохранители получили часть суммы, а при передаче оставшейся половины их задержали.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пунктам «а,б» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в значительном размере») УК РФ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.