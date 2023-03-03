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18:51, 3 марта 2023Силовые структуры

Бездомный приревновал россиянку к хозяину квартиры и зарезал обоих

В Башкирии вернувшийся из магазина бездомный приревновал подругу к приятелю и зарезал их

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Башкирии 57-летнему бездомному предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 февраля 2023 года компания из двух мужчин и двух женщин выпивала в квартире дома на улице Софьи Перовской в Уфе. Когда спиртное закончилось, одна из собутыльниц уснула, а фигурант пошел в магазин. Вернувшись оттуда с алкоголем, мужчина приревновал свою 54-летнюю подругу к 60-летнему хозяину квартиры. Во время ссоры он напал на мужчину и женщину и зарезал обоих, нанеся удары ножом в грудь и голову.

Из-за шума проснулась вторая гостья. Увидев происходящее, она выбежала из квартиры и попросила соседей вызвать полицию.

Обвиняемого задержали в квартире. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство. По решению суда его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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