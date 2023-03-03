Трое россиян привязали должника к машине и протащили волоком по земле

В Бурятии три товарища привязали 40-летнего должника к машине и протащили волоком по земле

В Бурятии следователи предъявили обвинение в похищении человека троим местным жителям в возрасте от 20 до 22 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 февраля молодые люди отмечали день рождения одного из них в селе Унэгэтэй. Ночью после застолья они поехали в село Новоильинск, чтобы встретиться с 40-летним мужчиной, который не возвращал им долг. Встретив его, товарищи поместили жертву в багажник машины, увезли в лес и стали избивать и запугивать, требуя деньги.

Затем они привязали потерпевшего веревкой к автомобилю и протащили волоком по земле, после чего отвезли домой и уехали.

Вскоре молодые люди были задержаны. Они признали вину в содеянном.