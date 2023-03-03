Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 3 марта 2023Россия

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса после пранка с лордом Хейгом

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса после пранка с экс-министром Уильямом Хейгом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Запасной канал пранкеров Вована и Лексуса на YouTube в очередной раз был заблокирован после пранка с бывшим министром иностранных дел Великобритании лордом Уильямом Хейгом. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале Шоу ВиЛ.

«Наш запасной канал на YouTube в очередной раз был заблокирован❗️ Мы держали его для нашей западной аудитории. На этот раз постаралась Великобритания и лорд Хейг. Видимо, чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее они пытаются их прикрыть. А британская пресса, как по указке, не замечает факт этого разговора. "Свобода слова" в действии», — говорится в сообщении.

Пранкеры предлагают смотреть шоу на Rutube-канале и в официальном сообществе в VK.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о военном положении после атаки на Брянскую область
Слон отбился от вцепившегося в него крокодила и попал на видео
В МИД высказались о долгосрочных планах Запада по уничтожению России
Россия заявила о планах США на долгосрочную военную поддержку ВСУ
В одной из беднейших стран Африки прошли митинги в поддержку России
Херш заявил о неодобрении американцами финансовой поддержки Украины Вашингтоном
Автомобиль с российскими туристами провалился под лед на Байкале
В МИД назвали цель «формулы мира» Зеленского
После сообщений о взрыве под Коломной в воздух направили беспилотники
Тайник с боеприпасами и взрывчаткой ВСУ в Херсонской области попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.