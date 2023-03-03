Программное обеспечение «Роснефти» включено в Единый реестр российских программ

Минцифры включило программное обеспечение «Роснефти» в единый реестр российских программ

Восемь программных комплексов «Роснефти» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие программного обеспечения (ПО) компании стандартам Минцифры России и делает его доступным для приобретения государственными органами и компаниями с государственным участием.

Развитие наукоемкого программного обеспечения является важной частью стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«Роснефть» — первая в стране нефтяная компания, которая успешно создает собственное программное обеспечение для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Сейчас линейка наукоемкого софта состоит из 24 программных продуктов, 16 из них внедрены в периметре «Роснефти», 10 реализуются на внешнем рынке. Основной разработчик ПО — научно-исследовательский институт «РН-БашНИПИнефть».

В Единый реестр отечественного ПО вошли такие разработки как: РН-ГРИД, РН-ВИЗОР, РН-Горизонт+, РН-СИГМА, РН-ВЕКТОР, РН-ГЕОСИМ, РН-КИМ и РН-СИМТЕП. Программные комплексы позволяют принимать наиболее эффективные решения при разведке, разработке и обустройстве месторождений. Использование корпоративной линейки наукоемкого ПО привело к пятикратному увеличению дебита скважин Компании в 2022 году.

Отвечая вызовам времени, «Роснефть» делает доступными собственные ИТ-разработки, чтобы поддержать нефтегазовую отрасль России в условиях внешних ограничений.

