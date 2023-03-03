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21:27, 3 марта 2023Экономика

Сбер продолжит активно развивать технологии искусственного интеллекта

Сбер продолжит активно развивать технологии искусственного интеллекта

Сегодня технология искусственного интеллекта во многом та технология, которая определит будущее страны. Об этом в рамках церемонии награждения победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект» сообщил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. По его словам, в развитии ИИ наша страна присутствует на карте стран-лидеров. В Сбере много лет назад увидели запрос на развитие технологий, много вкладывали в ИИ и уже получили результат, который казался недостижимым.

«У нас 100 процентов всех решений в области взаимодействия с физическими лицами уже принимает искусственный интеллект. Мы считаем, что в ближайшие три года сможем достичь показателя примерно 90 процентов и в корпоративной сфере. Сбер — единственный банк в мире, у которого примерно 60 процентов решений в области простых кредитных продуктов в корпоративном секторе принимается автоматически. Мы три года внедряем эту технологию, пять лет прошло с того момента, как мы начали этим заниматься», — отметил глава Герман Греф.

Напомним, 3 марта состоялись финал и церемония награждения победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Это направление включено в программу олимпиады с 2019 года, его проводит Академия искусственного интеллекта для школьников — проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке команды Sber AI. За четыре года через эти соревнования прошли уже более 20 тысяч ребят.

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Татьяна Романова
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