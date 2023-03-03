ВСУ обстреляли Энергодар с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар, на территории которого находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция. Об этом в своей Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы», — написал он.

По словам Рогова, обстрел города произведен из артиллерии образца НАТО. «Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС», — подчеркнул он.

Ранее командир группы спецназначения Вооруженных сил России Степан Лопатин с позывным Злой заявил, что ситуация в Энергодаре и его окрестностях остается стабильно напряженной. По его словам, город можно назвать «красной зоной», протяженность линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) составляет около пяти километров. «Прилеты идут постоянно: это и артиллерия работает, и разные "гостинцы" нам приносят на дронах, сбрасывают их», — отметил командир Лопатин.

