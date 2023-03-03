Россиянин попросил нового знакомого помочь спрятать тела и был задержан полицией

В Новокузнецке мужчина убил двоих собутыльников и предложил прохожему вместе спрятать тела

В Новокузнецке 52-летний мужчина, зарезавший двоих собутыльников, познакомился на улице с 18-летним парнем и попросил его помочь спрятать тела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, после совершения преступления мужчина вышел на улицу, познакомился с прохожим и предложил ему выпить у него в квартире. Во время застолья собеседник признался, что накануне убил двух человек, и попросил юношу помочь ему избавиться от тел.

Услышав об этом, юноша покинул квартиру без куртки, добежал до людей на автобусной остановке и попросил их позвонить в полицию. Стражи порядка прибыли по адресу, который указал молодой человек, и нашли там два тела. После этого подозреваемого задержали. Уточняется, что он был настолько пьян, что не пытался скрыться.

Ранее сообщалось, что под Саратовом молодой человек убил гаечным ключом двух друзей и спрятал их тела в погребе.