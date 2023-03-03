Появилось видео с места крушения сбитого над ДНР самолета

Mash опубликовал видео с места крушения самолета, сбитого над Енакиево

В сети появилось видео с места крушения самолета, сбитого над городом Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Ролик был опубликован Telegram-каналом «Mash в Донбассе».

На кадрах видны дымящиеся обломки самолета, лежащие на земле, местами можно заметить пламя.

Ранее мэр Енакиева Роман Храменков заявил, что над городом был сбит самолет. По его словам, оба летчика катапультировались.

Уточняется, что самолет упал на территории фермерского хозяйства, хозяин которого сообщил, что борт «лежит в полях». В результате крушения на земле никто не пострадал. Летчиков ищут в окрестностях.