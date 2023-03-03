«ВКонтакте» запустила уникальную функцию

Искусственный интеллект «ВКонтакте» создаст индивидуальные обложки для пользователей

«ВКонтакте» запустила уникальный сервис, который предоставит аудитории больше возможностей для самовыражения и позволит подчеркнуть индивидуальность с помощью обложек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, нейросеть способна мгновенно генерировать изображения на основе интересов пользователей: их реакций, подписок на сообщества и в целом поведения на площадке. Если искусственному интеллекту будет недостаточно информации о человеке, она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают его интересы.

Для того чтобы воспользоваться функцией, достаточно зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Далее остается лишь выбрать один из вариантов и нажать «Установить обложку». После этого изображение автоматически появится в профиле — результатом можно поделиться через публикации или истории. Визуальный материал будет создан в одном из ряда стилей: «Супрематизм», «Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и другие.

«Обложки в профилях помогают подчеркнуть индивидуальность, выделиться и привлечь внимание аудитории к своим увлечениям. Нейросети "ВКонтакте" позволяют визуально продемонстрировать интересы пользователя, причем делают это стильно, оригинально и точно. На генеративной обложке может быть показано, каким спортом увлекается владелец профиля, его музыкальные предпочтения или в каких играх он залипает. Мы инвестируем в скоростные технологии, которые позволяют воспользоваться новыми продвинутыми возможностями как можно большей аудитории и при этом требуют минимальное количество ресурсов и времени, быстро решая необходимые задачи», — отметил вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь.

Обложки — часть масштабного обновления профиля «ВКонтакте», который позволяет оформить полноценную цифровую визитку и помогает развивать персональный бренд. На первый план в профиле выходит основная информация о пользователе, при этом легко можно перейти к контактам и подробному описанию интересов. Такой подход дает широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учетом высокой скорости потребления контента в современном мире.