Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 3 марта 2023Силовые структуры

Россиянин признан виновным в теракте и осужден на семь лет за поджог военкомата

Суд признал мужчину виновным в теракте за поджог военкомата Владивостока и дал ему 7 лет
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы 21-летнего мужчину за поджог военкомата во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Первые два года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. После оглашения приговора молодой человек, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что подсудимый проходил военную службу по призыву. Ночью 8 июня 2022 года он поджег военкомат с целью дестабилизации обстановки и воздействия на принятие властями решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины.

По данным следствия, мужчина совершил теракт по указанию заказчика из мессенджера, который обещал ему за уничтожение военкомата 100 тысяч рублей. При этом требовалось подтверждение в виде видеозаписи сгоревшего здания.

Подсудимый признал вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Часть украинских войск покинет Артемовск
Лавров дал гарантии защиты российских газопроводов от западных диверсий
В рюкзаке доставщика еды в Москве нашли килограммы героина
Названы главные признаки мошеннических акций перед праздниками
Умер лауреат 12 премий «Гремми» Уэйн Шортер
Лавров назвал надежных партнеров России в энергетической политике
Военные НАТО и Украины смоделировали следующее наступление ВСУ
На Аллее Славы в Харькове начали заканчиваться места для могил
Россиянин изрезал 20-летнего сына за отказ колоть дрова и попал под следствие
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.