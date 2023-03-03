Россиянин признан виновным в теракте и осужден на семь лет за поджог военкомата

Суд признал мужчину виновным в теракте за поджог военкомата Владивостока и дал ему 7 лет

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы 21-летнего мужчину за поджог военкомата во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Первые два года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. После оглашения приговора молодой человек, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что подсудимый проходил военную службу по призыву. Ночью 8 июня 2022 года он поджег военкомат с целью дестабилизации обстановки и воздействия на принятие властями решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины.

По данным следствия, мужчина совершил теракт по указанию заказчика из мессенджера, который обещал ему за уничтожение военкомата 100 тысяч рублей. При этом требовалось подтверждение в виде видеозаписи сгоревшего здания.

Подсудимый признал вину.