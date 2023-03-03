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16:15, 3 марта 2023Мир

В Госдепе высказались о поддержке всех мирных решений Киева

Представитель Госдепа Прайс: США готовы поддержать любые мирные инициативы Украины
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

США готовы поддержать любые мирные инициативы Украины, исходящие от украинского руководство. О безоговорочной поддержке Вашингтона в эфире BBC высказался официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

«Мы готовы и согласны поддерживать любые дипломатические инициативы, которые Украина считает возможным выдвинуть, чтобы добиться справедливого и прочного урегулирования [украинского конфликта]», — высказался Прайс. Он подчеркнул, что Вашингтон готов к продолжению военной и экономической поддержки Киева.

Он также подчеркнул, что даже в такой напряженной для международной безопасности обстановке каналы связи между Москвой и Вашингтоном остаются открытыми. «Особо важно, чтобы у нас была возможность доходчиво и напрямую взаимодействовать с Россией и другими странами мира. У нас есть их посольство, у них — наше», — резюмировал представитель.

Ранее источники журнала Politico высказали мнение, что заморозка конфликта на Украине будет ослаблять и Киев, и страны Запада, но также может считаться победой России. При этом большинство аналитиков в разведке стран Европы и США полагают, что конфликт в нынешнем виде может растянуться на годы.

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Виктория Кондратьева
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