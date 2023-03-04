Россиянам назвали доступные направления вместо дорожающих курортов Турции

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал ОАЭ, Египет и Тунис альтернативой турецким курортам

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал направления отдыха, которые могут заменить российским туристам дорожающие турецкие курорты. Об этом он рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Барзыкина, альтернативой Турции могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Тунис и отечественные курорты, которые «по санаторно-курортному сегменту абсолютно конкурентоспособны». Он отметил, что на черноморском побережье более доступные предложения, кроме того, направление востребовано и «очень хорошо бронируется».

«Ну, и дальнемагистральные, которые открываются. Да, они будут дороже, но и отдых этого стоит. Например, в Таиланде. В январе более 200 тысяч россиян туда отправились. А сейчас Китай открывается. То есть выбор есть», — заверил вице-президент РСТ.

Барзыкин также считает, что добиться большей экономии при покупке тура позволят услуги туроператоров, у которых имеются фиксированные блоки мест и на перевозку, и на размещение. Кроме того, больше доступных предложений можно найти при раннем бронировании.

Ранее в марте сообщалось, что спрос на туристические путевки в Турцию после землетрясений полностью восстановился. Наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники.