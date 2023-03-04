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13:03, 4 марта 2023Интернет и СМИ

ФБР допросило ДиКаприо и Кардашьян из-за связей с отмывавшим деньги финансистом

Bloomberg: ФБР опубликовало документы допроса ДиКаприо и Кардашьян о связях с Джхо Лоу

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Стало известно о нераскрытых подробностях допроса голливудского актера Леонардо ДиКаприо Федеральным бюро расследований США (ФБР) о связях знаменитости с беглым финансистом Джхо Лоу, который разыскивается международными властями за отмывание денег из государственного инвестиционного фонда Малайзии. Документы опубликовало Bloomberg.

В 2018 году власти допрашивали ДиКаприо о его отношениях с финансовым магнатом Лоу, с которым актер познакомился в 2010 году в ночном клубе. Отмечалось, что Лоу осыпал ДиКаприо роскошными подарками, устраивал с ним вечеринки по всему миру, а также финансировал его фильм «Волк с Уолл-стрит». Партнеры обсуждали идеи мегафонда стоимостью один миллиард долларов для кинопроизводства, тематического парка Warner Bros. в Азии с аттракционами по мотивам фильмов ДиКаприо и развитие экологически чистого курорта в Белизе.

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Несмотря на то что ДиКаприо упоминал Лоу в письмах как «мой человек» и «генеральный директор», актер опроверг связи и сотрудничество с финансистом. Согласно отчету, ДиКаприо вернул подарки властям после расследования предполагаемой кражи Лоу миллиардов долларов из фонда национального благосостояния Малайзии 1MDB. В документах также были раскрыты подробности беседы ФБР с Ким Кардашьян о ее связях с отмывавшим деньги магнатом — однажды малайзиец отказался от ее попыток вернуть выигрыш в казино Лас-Вегаса на сумму 350 тысяч долларов.

«Когда Кардашьян подошла к стойке казино, чтобы обналичить фишки, мы узнали, что у нее было около 350 тысяч долларов в фишках. Кардашьян дали мешок для мусора, полный 100-долларовых купюр, которые оцениваются в 250 тысяч долларов», — раскрывается в документах.

В октябре 2022 года сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем по делу о многомиллиардном мошенничестве в отношении одного из участников группы The Fugees Праказрела Мишеля и бизнесмена Джхо Лоу.

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Дарья Рыбак
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