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03:54, 4 марта 2023Россия

Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ

Депутат Хамзаев попросил Голикову поручить Минпросвещению рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложил отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата.

По его словам, опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что «западная калька» не подходит России. «Вместо развитого креативного класса молодежи в каждой отрасли, людей-думающих, способных на смелые идеи и решения, мы взращиваем детей на "тестах", которые изначально отметают любой полёт мысли», — заявил он.

Хамзаев призвал Голикову дать поручение Министерству просвещения сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ. Депутат также считает необходимым совместно с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России обсудить возможность создания действительно смысловых изменений в системе образования».

Ранее депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что возможность отмены Единого государственного экзамена обсуждается и будет обсуждаться. Парламентарий связал возможность отмены ЕГЭ с заявленным президентом России Владимиром Путиным возвратом к традиционной системе образования.

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Марина Совина
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