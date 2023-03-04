Саперы начали минировать фланги позиций России на случай прорыва ДРГ

РИА Новости: саперы ВДВ минируют фланги российских позиций на случай прорыва ДРГ в ЛНР

Российские саперы ВДВ под прикрытием разведчиков начали минировать фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), выходя за линию обороны в сторону противника в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили российские военнослужащие.

Как рассказал командир отделения с позывным Борода, российским военным поступила команда от руководства прикрыть один из флангов линии обороны. Инженерно-саперные отделения установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин, используются противопехотные мины.

По словам одного из разведчиков, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на расстоянии 200 метров от переднего края.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.