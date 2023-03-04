В сети появились кадры уничтожения военного ВСУ российским снайпером

Народная милиция ДНР опубликовала кадры уничтожения военного ВСУ российским снайпером

В сети появились кадры уничтожения военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским снайпером. Их опубликовала Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Согласно информации НМ ДНР, снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса выявил, а потом уничтожил украинского бойца на занимаемых им позициях.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли украинской армии комплексное поражение на южнодонецком и запорожском направлениях. Спикер российского Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков завил, что военнослужащие группировки «Восток» обстреляли соединения ВСУ, находящиеся близ населенных пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское в Запорожской области.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. 9 февраля 2023 года официальный представитель Кремля заявил о неизменности планов спецоперации.