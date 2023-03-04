Американский политик назвал день начала скатывания США к фашизму

Политик Янг: США начали скатываться к фашизму после бомбардировки Хиросимы в 1945 году

Американский политик Джеффри Янг назвал день, когда США начали скатываться к фашизму. По его мнению, это произошло в 1945 году после бомбардировки Хиросимы. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Наше правительство в Вашингтоне начало катиться под откос в 1945 году. Если говорить конкретнее, я бы сказал 6 августа 1945 года, когда президент Трумэн сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму без военно оправданного повода», — написал Янг.

По его мнению, долгий, постепенный спад к «варварству и фашизму» ускорился в 2016 году.

6 и 9 августа 1945 года американские военные провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. От взрывов и их последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.