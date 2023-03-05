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08:19, 5 марта 2023Мир

Трюдо обвинили в расточительности во время похорон Елизаветы II

CTV: делегацию во главе с Трюдо обвинили в расточительности на похоронах Елизаветы II

Фото: Rich Lam / Globallookpress.com

Жители Канады возмутились тем, что делегация во главе с премьер-министром Джастином Трюдо была слишком расточительной во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает CTV.

По данным журналистов, участники мероприятий из Канады потратили колоссальные средства за несколько дней пребывания в Лондоне. В траурную делегацию, помимо политиков, входили также канадская актриса корейского происхождения Сандра О и 55-летний спортсмен-пловец, олимпийский чемпион Марк Тьюксбери.

Телеканал выяснил, что кто-то из членов делегации снимал люксовый номер в роскошном Corinthia London стоимостью в 6 тысяч долларов в сутки. Всего проживание в этом отеле всей делегации обошлось бюджету страны в 357 тысяч долларов.

Кроме того, пришли счета и за другой отель — 40 тысяч долларов. Делегацию во главе с Трюдо обвинили в расточительности во время похорон Елизаветы II.

Похороны британской королевы Елизаветы II состоялись 19 сентября. О смерти монарха стало известно 8 сентября.

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Марина Совина
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