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17:26, 5 марта 2023Экономика

Легендарный инвестор предупредил о проблемах с выводом денег из Китая

Fox: инвестор Мобиус призвал осторожнее инвестировать в КНР из-за проблем с выводом денег

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В настоящее время инвесторам следует действовать осторожно в отношении вложений в Китай, предупредил легендарный инвестор, основатель инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус в разговоре с Fox Business.

Эксперт сообщил, что обеспокоен ситуацией с выводом средств с китайских счетов, поскольку сам столкнулся с такой проблемой. «Я лично обеспокоен, потому что у меня есть счет в [банке] HSBC в Шанхае. Я не могу вывести свои деньги», — рассказал Мобиус.

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Он пояснил, что получил не прямой отказ в выводе средств, а требование показать, как эти деньги были заработаны — власти страны запросили у инвестора все отчеты за последние 20 лет. В связи с этим Мобиус призвал инвесторов быть аккуратнее в отношении подобных вложений, поскольку власти КНР пытаются контролировать местные компании и «все больше настроены на контроль в экономике».

Мобиус получил известность за счет вложений в компании развивающихся стран. Своей лучшей инвестицией он называл покупку акций тайваньского производителя микросхем TSMC.

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Мария Грушко
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