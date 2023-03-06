Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 6 марта 2023Мир

Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Европе не стоит соревноваться с США в объемах поставок Украине

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Globallookpress.com

Ряд депутатов Евросоюза относится к поставкам оружия Украине как к соревнованию с США, но они забывают о том, что именно Европа ощущает на себе негативные последствия конфликта. С таким мнением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, цитату приводит РИА Новости.

«Европа и трансатлантическое пространство находится просто в военном психозе. Это шок — слушать в Брюсселе депутатов, которые воспринимают как соревнование, кто даст больше оружия Украине — США или Европа», — сказал Сийярто. Он попросил европейских депутатов не пытаться вступить в соревнование «с первой мировой супердержавой».

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что конфликт проходит в Европе, а не в США. Именно поэтому она ощущает на себе его последствия.

Европа и США в том числе сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, и потому помощь Украине может задержаться. Как писала ранее газета The Guardian, международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, уже работает с задержками из-за бюрократических проблем с торгами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Тransparеncy International
Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине
Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов
Российские подростки вломились в квартиру, избили пенсионеров и попали на видео
Глава IIHF провел встречу с МОК по вопросу допуска российских хоккеистов на Игры
У чернобыльских собак выявили уникальные изменения ДНК
Стало известно о «неестественном дисбалансе» в украинских войсках
Российские мультфильмы стали самыми кассовыми за рубежом
Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху на Бали
Житель приграничного региона России попал в реанимацию после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.