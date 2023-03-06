Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Европе не стоит соревноваться с США в объемах поставок Украине

Ряд депутатов Евросоюза относится к поставкам оружия Украине как к соревнованию с США, но они забывают о том, что именно Европа ощущает на себе негативные последствия конфликта. С таким мнением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, цитату приводит РИА Новости.

«Европа и трансатлантическое пространство находится просто в военном психозе. Это шок — слушать в Брюсселе депутатов, которые воспринимают как соревнование, кто даст больше оружия Украине — США или Европа», — сказал Сийярто. Он попросил европейских депутатов не пытаться вступить в соревнование «с первой мировой супердержавой».

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что конфликт проходит в Европе, а не в США. Именно поэтому она ощущает на себе его последствия.

Европа и США в том числе сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, и потому помощь Украине может задержаться. Как писала ранее газета The Guardian, международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, уже работает с задержками из-за бюрократических проблем с торгами.