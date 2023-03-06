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16:19, 6 марта 2023Моя страна

На Кубани заметили редкое природное явление и сняли его на камеру

Жительница Анапы сняла на камеру ночью лунное гало

Фото: Telegram-канал chokolatella

В Анапе заметили лунное гало — редкое природное явление, возникающее из-за преломления света. Об этом пишет kp.ru.

Жительница Кубани поделилась в социальных сетях снимком лунного гало над городом, которое она сняла на камеру ночью. На фотографии виден яркий световой ореол в небе над жилыми домами.

Отмечается, что оптическая иллюзия появляется в чистом небе с тонким слоем перистых облаков. Продолжительность видимости лунного гало составляет от нескольких минут до многих часов.

По словам сотрудника учебного планетария Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктории Дамм, астрономическое явление объясняется преломлением света в кристаллах льда в перистых облаках, которые расположены в верхних слоях тропосферы на высотах порядка 10-12 километров. «Лунное гало зависит от яркости спутника Земли», — добавила она.

Ранее, в декабре 2022 года, в горах Шерегеша заметили гало — оптическое природное явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Свидетелями оптической иллюзии стали сноубордисты и лыжники, отдыхающие на одноименном горнолыжном курорте.

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Дарья Рыбак
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