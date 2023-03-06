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14:27, 6 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 6 марта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 3 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По данным официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшие 24 часа на пяти направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском — уничтожено до 495 бойцов Вооруженных сил Украины, а также несколько единиц военной техники.

Отдельно Конашенков подчеркнул, что российские войска за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям противника в 117 районах. Авиация Вооруженных сил России сбила самолет Су-27 в Запорожской области, а также украинский вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР).

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожили девять беспилотников в Луганской народной республике, ДНР, а также в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

В конце брифинга Конашенков отметил, что за время проведения СВО были уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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